Yağışlı kavşakta iki ayrı kaza: Tosya'da 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde aynı kavşakta iki kaza

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Samsun istikameti Zincirlikuyu kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aynı noktada iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 3 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Y.C. yönetimindeki 04 ABG 761 plakalı Hyundai marka minibüs, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı ve metrelerce sürüklenerek durdu. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan V.C. yaralandı.

Aynı kavşakta R.A. idaresindeki 55 KF 446 plakalı otomobil de kaygan zeminde kontrolün kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen R.K. de kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Müdahale ve inceleme:

Olay üzerine gelen sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi bildirimiyle olay yerinde ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar, müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik güçleri, yağış sırasında Zincirlikuyu kavşağında sık sık kazaların yaşandığını belirterek sürücüleri hız kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu’da aynı kavşaktaki iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı