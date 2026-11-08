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Yağışlı parkurda 50 araçla Erzurum'da off-road mücadelesi

Aziziye ilçesinde kurulan zorlu parkurda düzenlenen ve 50 aracın katıldığı off-road yarışları, yağışın zorluklarına rağmen izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:35

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yağışlı parkurda 50 araçla Erzurum'da off-road mücadelesi

Yağışlı parkurda 50 araçla Erzurum'da off-road mücadelesi

Erzurum’un Aziziye ilçesinde özel olarak oluşturulan parkurda düzenlenen off-road yarışları, 50 aracın katılımıyla gerçekleşti. Yağışın etkisiyle zeminin zorlaşması, sürücülere teknik ve dikkat gerektiren etaplar sundu.

Parkurun zorluğu:

Parkurda özellikle derin çukurlar ve keskin dönüşler dikkat çekti. Yağışın getirdiği kaygan zemin, hat seçimini ve hız kontrolünü daha önemli hale getirdi; buna rağmen organizasyon sırasında alınan önlemler sayesinde ağır bir kaza yaşanmadı.

Yarışçı ve organizatör değerlendirmesi:

Dadaş Off-Road Klübü Başkanı Muhammet Kan ile off-road yarışçısı Gözde Kan, yarışların çok güzel bir ortamda geçtiğini ve katılımcıların performansından memnun olduklarını ifade etti. Etkinlik, sürücüler açısından hem rekabet hem de deneyim kazanma fırsatı sağladı.

Tanıtım açısından önemi:

Erzurum İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Yer ise yarışların Erzurum’un tanıtımı açısından önemli fırsatlar sunduğunu aktardı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sürücüler ve izleyiciler, etkinliğin kentin görünürlüğünü artırdığını gösterdi.

Genel olarak etkinlik boyunca sürücüler, zorlu etaplara rağmen herhangi bir kaza olmadan finiş çizgisini tamamladı ve organizasyon, hem heyecan hem de güvenlik açısından başarılı bulundu.

ERZURUM’DA 50 ARACIN KATILDIĞI OFF-ROAD YARIŞLARI NEFES KESTİ.

ERZURUM’DA 50 ARACIN KATILDIĞI OFF-ROAD YARIŞLARI NEFES KESTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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