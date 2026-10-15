Dolar 49,5192 +0,10%
Euro 55,7333 +0,37%
Bist 11.727,54 -2,84%
Altın Gram 6.687,68 +0,73%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 102,77 -0,39%
--°

Yağışta kayan kamyon şarampole devrildi, çuvallar yola savruldu

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi girişinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 03 FC 881 plakalı kamyon şarampole devrildi, çuvallar etrafa saçıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağışta kayan kamyon şarampole devrildi, çuvallar yola savruldu

kaza ayrıntıları:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünü kaybettiği 03 FC 881 plakalı kamyon şarampole devrildi. Araç yan yatarken kamyon kasasındaki çuvallar etrafa saçıldı ve çevrede dağılma meydana geldi.

oluşan hasar ve inceleme:

Kazada yükün yola ve çevreye yayılması sonucu olay yerinde temizlik ve güvenlik çalışmaları gerektiren bir durum oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin değerlendirme yapıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYONDAKİ ÇUVALLAR ÇEVREYE SAÇILDI.

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYONDAKİ ÇUVALLAR ÇEVREYE SAÇILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: yüzlerce hap ve metamfetamin ele geçiril...
images

Amasya'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin evinde ölümü soruşturuluyor
images

Nizip'te ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 8 gün sonra yaşamını yitirdi
images

İnternetten yayılan sahte araç ilanıyla 433 milyon liralık şebeke çökertildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da okul ve aile omuz omuza: velilerle eğitim toplantısı

Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: yüzlerce hap ve metamfetamin ele geçirildi

İznik'te sahibinin yardım çağrısı: üç yaşındaki Alman kurdu kayıp

Can Dost rotasını açıkladı: Balıkesir'in ilçelerinde ücretsiz kedi sağlığı hizmeti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı