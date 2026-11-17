Olayın gerçekleştiği nokta:
Bartın'ın Akmanlar mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, yağış nedeniyle ıslanan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
İçeridekilerin durumu ve müdahale:
Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu. Ağır hasar alan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Güvenlik önlemleri ve ulaşıma etkisi:
Bartın Bölge Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği Bartın-Ankara karayolunda olay yerinde güvenlik tedbiri alarak ulaşımı kontrol etti. Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Otomobil bariyere çarptı: 2 kişi yara almadan kurtuldu
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