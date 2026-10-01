yağışta kayganlaşan yolda tır şarampole uçtu: sürücü hastaneye kaldırıldı

İslahiye'de gece saatlerinde trafik kazası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada bir tır savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu. Olay, Kilis-Hatay karayolu üzeri Tahtaköprü Barajı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç hakimiyeti kaybedildi ve tır şarampole yuvarlandı.

kurtarma çalışmaları ve ilk müdahale:

Kaza anını fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, L.D. idaresindeki ve plakası öğrenilemeyen tırda sıkıştı; ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı.

Kurtarılan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu hakkında kaynakta verilen başka bir detay yer almadı.

kaza sonrası işlemler:

Bölge ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve kazanın kesin nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR, SAVRULARAK YOL KENARINDAKİ ŞARAMPOLE UÇTU.