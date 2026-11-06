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Yağışta kayganlaşan yolda zırhlı Kirpi devrildi, yaralanma yok

Hakkâri'nin Derecik ilçesi Ortaklar'da etkili yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan zırhlı Kirpi devrildi; yaralanan yok, araç vinçle kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağışta kayganlaşan yolda zırhlı Kirpi devrildi, yaralanma yok

Derecik'te zırhlı araç devrildi

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Hakkâri'nin Derecik ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde meydana geldi.

Olayın oluş şekli:

Bölgede etkili olan yağışlar sonucu yolun kayganlaşmasıyla kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazanın yağış kaynaklı kaygan zeminde gerçekleştiği belirtildi.

Müdahale ve sonuç:

Kimsenin yaralanmadığı kazada devrilen zırhlı Kirpi isimli araç, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak bölgeden çıkarıldı.

HAKKÂRİ’NİN DERECİK İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVADAN DOLAYI KONTROLDEN ÇIKAN ASKERİ ARAÇ...

HAKKÂRİ’NİN DERECİK İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVADAN DOLAYI KONTROLDEN ÇIKAN ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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