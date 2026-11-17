Nişancıpaşa mahallesinde ana kanal hattı yenilemesi tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi'nde yağışlı havalarda taşkın ve kötü kokuya neden olan ana kanalizasyon hattını yeniledi. Çalışma, bölgedeki günlük yaşamı aksatmayacak şekilde planlanıp uygulandı.

çalışmanın kapsamı ve uygulama biçimi:

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma, özellikle yağış anlarında meydana gelen tıkanma ve geri taşma problemlerinin kökten çözülmesini hedefledi. Trafik ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu güzergâhta gerekli güvenlik önlemleri alınarak kazı ve tamirat işleri gerçekleştirildi; çalışmalar, günlük hayatı aksatmayacak biçimde tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, altyapı yatırımlarında günübirlik müdahaleler yerine kalıcı çözümler üzerinde durduklarını belirterek, 'Biriken sorunları günübirlik müdahalelerle değil, kalıcı çözümlerle ortadan kaldırıyoruz' dedi ve projenin mahalledeki sorunu çözdüğünü vurguladı.

vatandaşların tepkisi ve koruma çağrısı:

Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Erol Becerikli çalışmaların Valilik ve Kaymakamlık güzergâhında güvenlik önlemleri alınarak yürütüldüğünü, sorunun kalıcı çözümü için başvurduklarını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Mahalle sakinleri ise uzun süredir devam eden sorunun giderilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Birçok esnaf, özellikle yağışlı dönemlerde rögar tıkanıklığı ve kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını anlattı; esnaflardan Emrah Kömürcü, yaklaşık 15 yıldır bölgede esnaf olduğunu söyleyerek çözümün önemine dikkat çekti. Tuncay Bulut ise son haftalardaki akıntı ve koku sorunlarının ekip müdahalesiyle ortadan kalktığını ifade etti.

MASKİ Merkez İlçe Şefi Ali Çetin vatandaşlara, atık su hatlarının korunması için ıslak mendil ve peçete gibi malzemelerin lavabolara atılmaması çağrısında bulundu ve hattın gerekli tamiratının tamamlandığını bildirdi.

Yetkililer, Manisa'nın 17 ilçesinde benzer sorunlar için yerinde tespit ve onarım çalışmalarının süreceğini belirtti; mahalle sakinleri ise yapılan müdahale sayesinde olası yağışlarda rahat nefes alacaklarını söyledi.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİ NİŞANCIPAŞA MAHALLESİ’NDE ÖZELLİKLE YAĞIŞLI HAVALARDA TAŞKIN VE KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLAN ANA KANALİZASYON HATTINDAKİ SORUN GİDERİLDİ. MAHALLE SAKİNLERİ VE ESNAF, UZUN YILLARDIR YAŞADIKLARI PROBLEMİN KALICI ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMADAN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ.