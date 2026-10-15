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Yağışta tavanından su sızan otobüs yetkili servise yönlendirildi

Antalya'da 14 Ekim sağanağında izolasyon yıpranması nedeniyle su alan özel halk otobüsü servise yönlendirildi, işletmeciye ceza kesildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yağışta tavanından su sızan otobüs yetkili servise yönlendirildi

Olayın gelişimi:

Antalya genelinde 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan gök gürültülü ve sağanak yağış sırasında bir özel halk otobüsünde yağmur suyunun araç içine sızdığına dair şikayetler geldi. İhbarın ulaşmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ekipleri olaya müdahale etti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların takip edildiği kentte, yağış akşam saatlerinde merkez ve doğu ilçelerde yoğunlaştı. Vatandaşların bildirdiği bilgiye göre, söz konusu otobüs yağış sırasında çeşitli noktalardan su almaya başladı.

İhbar ve tespit:

Ulaşım A.Ş. Operasyon Birimler Sorumlusu Ramazan Delioğlu gelen şikayet üzerine ekiplerin anında harekete geçtiğini bildirdi. Delioğlu, Türkiye genelinde mevsim normallerinin yüzde 84 üzerinde seyreden yoğun yağışların kenti de etkilediğini belirtti.

Teknik incelemede, su sızmasının cam filtrelerindeki deformasyon ve tavan birleşim noktalarındaki silikon izolasyon malzemenin yıpranması nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Bu bulgular, vatandaşların bildirdiği su alma şikayetleri ile örtüştü.

Alınan tedbirler ve yaptırım:

Delioğlu, araçtaki teknik aksaklıkların derhal giderilmesi ve su alma sorununun kalıcı şekilde çözülmesi amacıyla otobüsün ivedi olarak yetkili servise yönlendirildiğini aktardı. Bu sayede aynı hattı kullanan yolcuların güvenliği ve konforu hedeflendi.

Ayrıca, bakım ve gerekli tedbirleri zamanında almayan araç işletmecisi hakkında mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandığı bildirildi. Belediye, kent içi toplu taşıma araçlarının düzenli denetimlerinin aralıksız sürdüğünü ve yağışlı havalarda tüm birimlerin sahada teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Yaşanan olay, toplu taşıma bakım süreçlerinin ve periyodik denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi; yetkililer benzer aksaklıkların tekrarlanmaması için takip ve kontrollerin sıklaştırılacağını ifade etti.

ANTALYA’DA HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SIRASINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

ANTALYA’DA HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SIRASINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMİNDE TOPLU TAŞIMA HİZMETİ VEREN BİR ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE İZOLASYON MALZEMESİ YIPRANMASI SONUCU YAĞMUR SUYUNUN ARAÇ İÇİNE SIZDIĞI ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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