Yağmur altında askerleri örnek alan çocukların yürek ısıtan duruşu

Törenin başlangıcı:

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918 tarihinde 7. Ordu Komutanı olarak Suriye üzerinden kente gelişinin 108'inci yıl dönümü ile Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Çocukların örnek duruşu:

Yağmurlu hava altında saygı duruşuna geçildiğinde küçük çocuklar, askerlerle birlikte durarak dikkat çekti. İstiklal Marşı okunurken askerlerin davranışını örnek alan bu çocukların sakin ve disiplinli duruşu, törene katılanların ve izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Görüntüler, törene gelenlere törenin anlamını ve kuşaklar arası bağın gücünü hatırlattı.

Törende, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11'inci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Coşkun Karaca, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık ile diğer protokol üyeleri hazır bulundu. Katılımcıların saygı ve birlikteliği, törenin atmosferini güçlendirdi.

Tören, hem tarihsel bir anma hem de gelecek kuşaklara aktarılan bir sorumluluğun ifadesi olarak değerlendirildi; özellikle çocukların askerleri örnek alan duruşu, törene dair en çok konuşulan ve belleklere kalan kareler arasında yer aldı.

KİLİS'TE, ATATÜRK'ÜN KENTE GELİŞİNİN 108'İNCİ YIL DÖNÜMÜ VE CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, YAĞMURLU HAVADA İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN ASKERLERLE BİRLİKTE SAYGI DURUŞUNDA DURAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR, ASKERLERİ ÖRNEK ALAN TAVRIYLA YÜREKLERİ ISITTI.