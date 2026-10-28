Yağmur altında askerleri örnekleyen çocukların saygı duruşu kalpleri ısıttı

Törenin akışı:

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende anma, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlik, 28 Ekim 1918'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 7. Ordu Komutanı olarak kente gelişinin 108’inci yıl dönümü anısına gerçekleştirildi.

Kilis'te anma ve saygı duruşu:

Yağmurlu hava koşullarına rağmen törene katılanlar, İstiklal Marşı sırasında ayakta saygı duruşunda bulundu. Küçük çocuklar, askerleri örnek alarak askerlerle birlikte saygı duruşunda durdu; bu anlar töreni izleyenlerin ve fotoğrafları görenlerin ilgisini çekti ve sıcak duygular uyandırdı.

Protokol katılımı:

Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11’inci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Coşkun Karaca, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ve Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Görüntüler, kentteki anma töreninin hem resmi ciddiyetini hem de kuşaklar arası saygı ve bağlılığı yansıttığını gösterdi. Etkinlik, hava şartlarına rağmen düzenlenen anma geleneğinin sürdürülmesi açısından da önem taşıdı.

Kilis’te askerleri örnek alan çocuktan yürekleri ısıtan görüntü