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Yağmur altında askerleri örnekleyen çocukların saygı duruşu kalpleri ısıttı

Kilis'te Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü töreninde yağmura rağmen askerleri örnek alan çocuklar, İstiklal Marşı sırasında saygı duruşunda bulundu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yağmur altında askerleri örnekleyen çocukların saygı duruşu kalpleri ısıttı

Törenin akışı:

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende anma, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlik, 28 Ekim 1918'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 7. Ordu Komutanı olarak kente gelişinin 108’inci yıl dönümü anısına gerçekleştirildi.

Kilis'te anma ve saygı duruşu:

Yağmurlu hava koşullarına rağmen törene katılanlar, İstiklal Marşı sırasında ayakta saygı duruşunda bulundu. Küçük çocuklar, askerleri örnek alarak askerlerle birlikte saygı duruşunda durdu; bu anlar töreni izleyenlerin ve fotoğrafları görenlerin ilgisini çekti ve sıcak duygular uyandırdı.

Protokol katılımı:

Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11’inci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Coşkun Karaca, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ve Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Görüntüler, kentteki anma töreninin hem resmi ciddiyetini hem de kuşaklar arası saygı ve bağlılığı yansıttığını gösterdi. Etkinlik, hava şartlarına rağmen düzenlenen anma geleneğinin sürdürülmesi açısından da önem taşıdı.

Kilis’te askerleri örnek alan çocuktan yürekleri ısıtan görüntü

Kilis’te askerleri örnek alan çocuktan yürekleri ısıtan görüntü

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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