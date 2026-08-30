Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Yağmur altında birlik ve dönüşüm: Şırnak'ta 30 Ağustos coşkusu

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, sağanak yağmura rağmen valilik ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerle coşkuyla kutlandı; Vali Ekici ekonomik dönüşümü vurguladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yağmur altında birlik ve dönüşüm: Şırnak'ta 30 Ağustos coşkusu

Yağmur altında birlik ve dönüşüm: Şırnak'ta 30 Ağustos coşkusu

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı, etkili sağanak yağışa rağmen kitlesel katılımla ve törenlerin tüm programıyla gerçekleştirildi. Gün boyunca valilik bahçesindeki çelenk sunma töreninden Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi kutlamalara kadar programlar planlandığı şekilde sürdü.

Törenler yağmura rağmen sürdü:

Günün ilk etkinliği Şırnak Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Birol Ekici, valilik makamında 30 Ağustos dolayısıyla gelen tebrikleri kabul etti. Kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti; törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç da katıldı ve vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Birol Ekici'nin mesajları:

Törende konuşan Vali Birol Ekici, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Ekici, "Bundan 104 yıl önce, 300 yıldır geri çekildiğimiz Batı'nın karşısında büyük bir zafer kazandık. Bu kazandığımız zafer adeta bundan 955 yıl önce Anadolu halkının birlikte, Haçlılara karşı, Bizans'a karşı Malazgirt'te kazandığı zaferin bir tekrarı, onun bir teyidiydi" ifadelerini kullandı. Ayrıca zaferin mazlum milletler açısından da bir umut mesajı taşıdığını belirtti: "Bu zaferle birlikte milletimiz, mazlum milletlere bağımsızlıklarını kazanabileceklerini göstermiştir."

Vali Ekici, konuşmasında Şırnak'ta son dönemde yaşanan dönüşüme vurgu yaptı. "Bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa ediyoruz ve gündemimizde artık Terörsüz Türkiye var" diyen Ekici, Şırnak halkını bu süreçte öncü olmakla övdü. Bölgedeki ekonomik hareketliliğe dikkat çekerken, "Bugün daha önce terörün pençesine aldığı bu dağlarda gençlerimiz 83 bin varil petrol üretiyor" sözleriyle üretim artışını somut bir veriyle paylaştı. Habur Sınır Kapısı'nın rolüne de değinen Ekici, "Habur Kapımızdan 14 milyar dolarlık taşımacılığımız, ihracat yapıyor" dedi.

Ekici ayrıca terörün sona ermesiyle kırsal alanlarda tarım ve hayvancılığın geri döndüğünü vurguladı: "Bugün daha önce gidemediğimiz dağlarda kuzularımız meleşiyor, çiftçimiz oralarda üretim yapıyor, arılarımız bal üretiyor." Şırnak'ı "Bereketli Hilal'in parlayan yıldızı" olarak nitelendirdi ve kentin Terörsüz Türkiye sürecinde öncü olduğunu belirtti.

Gösteriler, şiirler ve askeri geçit:

Valinin konuşmasının ardından öğrenciler şiirler seslendirdi; program kapsamında düzenlenen judo gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kutlamaların finalinde gerçekleştirilen askeri geçit töreni büyük beğeni topladı. Mehmetçiklerin geçişi alkışlarla karşılanırken törene 2 Atak tipi taarruz helikopteri ile 1 Sikorsky helikopteri de eşlik etti.

Sağanak yağışa rağmen tören alanını terk etmeyen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Günün sonunda hem anma törenlerinin hem de bölgesel dönüşüm vurgusunun ön plana çıktığı kutlamalar, Şırnak'ta birlik ve kararlılığın simgesi olarak kayda geçti.

Şırnak’ta 30 Ağustos coşkusu yağmura meydan okudu

Şırnak’ta 30 Ağustos coşkusu yağmura meydan okudu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya'da gençlik ve spor yatırımları ön plana çıktı
images

zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu
images

Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı
images

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Filo Denizcilik yolcu yakınları için kriz ve bilgilendirme hattı kurdu

Tuzla'da 30 Ağustos coşkusu: U11 kupasını Mercan kazandı

Ağrı'da 4 bin 200 metrede Demirci'nin gurur günü

Kütahya'da gençlik ve spor yatırımları ön plana çıktı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor