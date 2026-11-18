Yağmur altında dayanışma: Devrek'te öğretmenler ve protokol doğada buluştu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, öğretmenler ve köylüler bir araya geldi. Ahmetoğlu köyü Kirazlıaçma mevkiinden start alan program, beş kilometrelik bir doğa yürüyüşü ve şehitlik ziyaretiyle devam etti. Etkinlik, yoğun yağmur altında gerçekleşmesine rağmen katılımcılarda neşeli ve birliktelik ruhunu güçlendiren anlar bıraktı.

yürüyüş ve doğayla iç içe etkinlik:

Devrek Kaymakamlığı, Devrek Belediye Başkanlığı, Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Devrek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen organizasyon, spor ve sosyal kaynaşma amaçlarını bir arada sundu. Ormanlık alan içinde gerçekleşen yürüyüş zorlu hava koşullarına rağmen sürdü; katılımcılar temiz hava ve doğal ortamın tadını çıkardı. Program sonunda kamp ateşi yakılarak katılımcılara semaverde çay ikram edildi ve yöresel yemekler paylaşıldı.

şehitlik ziyareti ve anma:

Etkinlik kapsamında Devrekli şehitler anıldı. Piyade Çavuş Birol Odabaş ve Piyade Er Seyhan Göktepe başta olmak üzere köydeki şehitlikte görevliler tarafından Yasin-i Şerif okundu, dualar edildi ve rahmet, minnet ile saygı sunuldu. Anma bölümü, programın duygusal ve anlamlı kısmını oluşturdu.

Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen ve ara tatili de değerlendirerek eğitimci arkadaşlarımız ve köylülerimiz ile birlikte bir doğa yürüyüşü düzenledik. Güzel bir etkinlik oldu özellikle de spor adına bizim için güzel bir organizasyon oldu. Bu programı organize eden tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Doğa yürüyüşüne katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum"

Etkinliğe katılanlar arasında Devrek Kaymakamı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Program, eğitim camiasını ve ilçe protokolünü bir araya getirerek hem doğayla iç içe olma fırsatı sundu hem de şehitlerin hatırasını yaşatma yönüyle ilçe halkından takdir topladı.

DEVREK’TE ÖĞRETMENLER GÜNÜNE ÖZEL DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE PROTOKOL VE EĞİTİMCİLER BİR ARAYA GELDİ.