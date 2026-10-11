Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil kerestelerin arasına girdi: 2 yaralı

kaza yerinde gelişmeler:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Mevlana Halit Caddesi üzerinde sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kerestelerin bulunduğu alana çarparak durdu.

yaralılar ve müdahale:

Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve polis ekipleri geldi; yaralılara ilk müdahaleler yapıldı ve hastaneye kaldırıldılar.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KERESTELERİN ARASINA DALDI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI