Yağmur sonrası kaygan zeminde motosiklet savruldu: sürücü yaralandı

Kaza detayı:

Adıyaman merkezinde, Türkiye Petrolleri yakınlarında meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle ıslanan yol yüzeyi motosikletin kaymasına neden oldu. İddiaya göre, sürücüsü Serkan D. olan ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

İlk müdahale ve nakil:

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, ayrıntılı değerlendirme ve tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada can kaybı bildirilmezken, kazanın yağış nedeniyle zeminin kayganlaşmasına bağlı olduğu belirtiliyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer olayla ilgili tespitleri sürdürmektedir. Olayın kesin nedenleri, yürütülecek inceleme sonucunda netlik kazanacak.

ADIYAMAN’DA, YAĞMUR YAĞIŞI NEDENİYLE ISLANAN YOLDA DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.