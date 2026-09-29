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Yağmur ve iş çıkışı birleşince İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkışında etkili olan yağmur, trafikte aksamalara yol açtı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yoğunluk yüzde 85'e çıktı, D-100'de uzun kuyruklar oluştu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağmur ve iş çıkışı birleşince İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı

akşam saatlerinde yoğunluk şiddetlendi:

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde etkili olan yağmur, kentin ulaşım sisteminde belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. Bu artış, özellikle ana arterlerde araçların ilerlemesinde güçlük ve bekleme sürelerinde yükseliş olarak yansıdı.

d-100 karayolu ve ana güzergâhlarda kuyruklar:

D-100 Karayolu başta olmak üzere bazı ana güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu; sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları normalden daha uzun sürede varış noktalarına ulaşabildi. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle evlerine gitmekte zorluk yaşadı ve bazı noktalar geçici trafik sıkışıklıkları gösterdi.

Yetkililer, yağışlı havalarda trafik yoğunluğunun artabileceği uyarısında bulunurken sürücülere dikkatli ve sabırlı olmaları, mümkünse toplu taşıma veya alternatif güzergâhları tercih etmeleri önerildi. Trafik akışındaki değişimler harita verileriyle anlık olarak takip ediliyor ve yoğunluğa göre düzenlemeler değerlendiriliyor.

İstanbul’da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İstanbul’da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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