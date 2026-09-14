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Yağmura rağmen direniş: Bartın'da ilköğretim haftası töreni

Bartın'da ilköğretim haftası kutlamaları şiddetli yağmura rağmen sürdü; öğrenciler sundurmalarda, öğretmenler yağmur altında töreni tamamladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmura rağmen direniş: Bartın'da ilköğretim haftası töreni

Yağmura rağmen direniş: Bartın'da ilköğretim haftası töreni

Bartın'da ilköğretim haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreniyle başladı. Programa başlamadan önce etkisini hissettiren yağış, tören sırasında şiddetini artırdı. Alana getirilen öğrenciler ıslanmamaları için sundurma ve çadır altlarına yerleştirilirken, organizasyona hazırlıklı gelen idareci ve öğretmenler şemsiye ve yağmurluklarla törene katıldı.

Programın başlangıcı ve yağmurun etkisi:

Tören öncesi başlayan sağanak, çelenk sunumu esnasında devam etti. Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ile 2 öğrenci anıta çelenk bıraktı; bu sırada yağmurun yoğunluğu arttı ve bazı katılımcılar kısa süreliğine çadırlara sığındı. Alanda bulunan öğretmenlerin bir kısmı şemsiyelerini açarken, tören alanında kalanların arasındaki bir öğretmenin elindeki plaj şemsiyesiyle korunmaya çalışması dikkat çekti.

Saygı duruşu ve törenin tamamlanması:

Çelenk sunumunun ardından sırılsıklam ıslanan Müdür Aşçı, o anları "Tarihi an" olarak nitelendirdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti; açık alanda bekleyen öğretmen ve idareciler saygı duruşu öncesinde şemsiyelerini kapatarak esas duruşa geçti, öğrenciler ise sundurma altında saygı duruşunda bulunup marşı seslendirdi. İstiklal Marşı sonrasında öğretmen ve idareciler şemsiyelerini tekrar açarak törenden ayrıldı ve kutlama programı yağışa rağmen tamamlanmış oldu.

BARTIN&#039;DA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMALARI ŞİDDETLİ YAĞIŞA RAĞMEN START ALDI. ALANA GETİRİLEN...

BARTIN'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMALARI ŞİDDETLİ YAĞIŞA RAĞMEN START ALDI. ALANA GETİRİLEN ÖĞRENCİLER, ISLANMAMALARI İÇİN SUNDURMA ALTINDA, ÖĞRETMENLERİ İSE YAĞMUR ALTINDA TÖRENİ TAMAMLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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