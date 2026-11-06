Yağmura rağmen görev başında olan Alanya ekibi başkanın takdirini kazandı

O anlar Avsallar'da kaydedildi:

Alanya'da etkili olan şiddetli yağış sırasında Avsallar Mahallesi'nde, araçla çöp toplama hizmetini aksatmadan sürdüren belediye personeli bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, zorlu hava koşullarına rağmen görevi aksatmadan yerine getiren ekibin dikkat çekici çalışmasını belgelendirdi.

Zorlu koşullarda örnek çalışma:

Kayda geçen ekip, meteorolojik şartların ağır olduğu anlarda bile temizlik hizmetini sürdürerek vatandaşların günlük yaşamının devamına katkı sağladı. Bu sorumluluk bilinci, ilçe genelinde iş disiplini ve kamu hizmetine bağlılık açısından örnek gösterildi.

Makamda takdir ve ödüllendirme:

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, görüntüleri sosyal çevrede ilgi gören personeli makamına davet etti. Başkan, emekleriyle örnek olan çalışanlara teşekkür ederek, emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguladı ve talimatıyla teşekkür belgesi ve ikramiye verilmesini sağladı.

Buluşmada, aralarında Türkay Baydaş, Berkan Yavuz Uyar, Faruk Şahin ve Süleyman Şahin bulunan personele gösterilen takdiri Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yeni de takip etti. Başkan Özçelik, Alanya'nın işini sahiplenen ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren çalışanlara ihtiyaç duyduğunu belirtti ve personelin davranışının herkese örnek olması gerektiğini dile getirdi.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK, ŞİDDETLİ YAĞIŞA RAĞMEN AVSALLAR’DA ÇÖP TOPLAMA GÖREVİNİ AKSATMAYAN TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE MAKAMINDA BİR ARAYA GELEREK, TEŞEKKÜR ETTİ.