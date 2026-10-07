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Yağmura rağmen mersin'de orman emvali taşıyan araçlara sıkı denetim

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yağışlı havada orman emvali taşıyan araçları sevk pusulası, nakliye belgeleri ve mesaha yönünden titizlikle denetledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağmura rağmen mersin'de orman emvali taşıyan araçlara sıkı denetim

Denetim uygulaması:

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bağlısı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen kent genelinde orman emvali taşıyan araçlara yönelik yol kontrolleri gerçekleştirdi. Uygulama sırasında araçların belgeleri ve taşıma usullerine ilişkin denetimler özenle yapıldı.

Kontrollerde; sevk pusulası, nakliye belgeleri, taşınan emval ve mesaha konuları öncelikli olarak incelendi. Yol kenarlarında kurulan noktalarda durdurulan araçların belgeleri yetkililerce tek tek kontrol edildi ve taşımanın mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirildi.

Denetimlerin bulguları:

Ekipler tarafından gerçekleştirilen hem belge denetimleri hem de şüpheli araçlara yönelik önleme aramaları sonucu herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı. Uygulamalar sırasında araç sürücüleri ve sorumlularla bilgi alışverişinde bulunuldu, kurallara uyum sağlandığı tespit edildi.

Denetimlerin sürdürüleceği alanlar:

Yetkililer, ormanların korunması ve orman suçlarının önlenmesi amacıyla farklı noktalarda yol kontrolü ve önleme aramalarının devam edeceğini bildirdi. Yağışlı hava koşullarına rağmen yapılan denetimlerin, orman kaynaklarının korunmasında önem taşıdığı vurgulandı.

MERSİN’DE ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI VE ORMAN SUÇLARIYLA ETKİN MÜCADELE...

MERSİN’DE ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI VE ORMAN SUÇLARIYLA ETKİN MÜCADELE AMACIYLA DENETİMLER SÜRDÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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