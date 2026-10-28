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Yağmura rağmen Sivas'ta cumhuriyetin 103. yılı anma töreni Atatürk anıtında

Sivas'ta 29 Ekim programı çerçevesinde 103. yıl anma töreni şiddetli yağmura rağmen Atatürk anıtında yapıldı; protokol ve vatandaşlar çadırda korundu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yağmura rağmen Sivas'ta cumhuriyetin 103. yılı anma töreni Atatürk anıtında

Tören yağmur altında gerçekleşti:

Sivas’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü için kent merkezindeki Atatürk anıtında düzenlenen anma töreni, sabah saatlerinde hızlanan yağış nedeniyle zor koşullarda yapıldı. Program öncesinde başlayan şiddetli yağış, törenin planlanan düzeninde aksamalara yol açtı; katılımcılar kısa süreli bir bekleyişin ardından hazırlanan çadırlarda korunabildi.

Törenin akışı ve katılımcılar:

Çelenk sunma töreninde sıra ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5’nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ve Belediye Başkanı Adem Uzun Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son bulan program, yağışın hafiflemesinin ardından planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Katılımcıların ve görevlilerin durumu:

Vatandaşlar ve protokol üyeleri çadırlar sayesinde yağıştan korunsa da törende görevli askerler verilen görev gereği dışarıda kalarak ıslandı. Yetkililer, kötü hava koşullarına rağmen törenin disiplin içinde ve planlanan sırayla tamamlandığını bildirdi.

Program, Sivas kent protokolünün katılımıyla gerçekleşti ve kentteki anma etkinlikleri kapsamında yapılan çelenk sunumu, kısa süreli kesintinin ardından devam etti.

SİVAS’TA CUMHURİYET BAYRAMININ 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ATATÜRK ANITINA ÇELENK...

SİVAS’TA CUMHURİYET BAYRAMININ 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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