Yağmura rağmen sokakta: Merkezefendi'de başkan Doğan için destek sürüyor

Merkezefendi'de destek sürüyor:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanmasının ardından ikinci günde de belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, sağanak yağışa rağmen dayanışma mesajı verdi.

Katılım ve tepkiler:

Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, Başkan Doğan'a desteklerini dile getirdi ve yaşanan sürece tepki gösterdi.

Horzum'un çağrısı ve talepler:

Ali Osman Horzum, konuşmasında Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde bize bunu reva görenleri esefle kınıyoruz. Cumhuriyet bağımsızlıktır. Cumhuriyet erdemdir. Cumhuriyet, kadının köle değil, insan sayıldığı rejimdir. Şeniz Başkanımız bir Cumhuriyet kadınıdır. O, Atatürk’ün kızıdır. O, yalnızca Merkezefendi’de değil, Türkiye’de de genç kızlarımızın hayallerini süsleyen bir rol model olmuştur" dedi.

Horzum ayrıca Doğan'ın göreve geldiği günden bu yana baskılarla karşılaştığını ve adil yargılanma talebini yineledi: "Göreve geldiği günden bu yana üzerindeki baskılar her geçen gün artmıştır. Ama Şeniz Başkan, hiçbir şeyden yılmadan, hiçbir şeyden korkmadan yalnızca bir şey istemiştir: ‘Ben yargılanabilirim. Ben ifade de verebilirim. Ama ben bir tek şey istiyorum: Adil yargılanmak istiyorum’ demiştir. Şeniz Başkan’ımızı başarılarından dolayı suçlu ilan ettiniz. Dosyaya bir gizlilik kararı aldırıldı. Öyle ki maalesef gönderdiğimiz avukatlar dahi dosyayı göremiyor. İçeride tutulan arkadaşlarımızla ilgili de bilgi alamıyorlar. Şeniz Başkan’ımız kimimiz için bir abla, kimimiz için bir anne, kimimiz için bir bacı, kimimiz için bir kardeş, kimimiz için de bir evlattır. O bizim belediye başkanımızdır ve onu bizden koparmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz bir tek şey istiyoruz: Adil yargılanma istiyoruz"

Katılımcılar, sağanak altında süren eylemde adil yargılanma talebini yüksek sesle dile getirirken, Doğan'ın ilçedeki çalışmaları ve vatandaşlarla kurduğu bağın altı çizildi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN İKİNCİ GÜNDE DE BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN DESTEKLERİNİ SÜRDÜRDÜ. DÜN BAŞLAYAN DAYANIŞMA BULUŞMASI BUGÜN DE DEVAM EDERKEN, VATANDAŞLAR BAŞKAN DOĞAN’IN YANINDA OLDUKLARI MESAJINI VERDİ.