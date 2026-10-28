Dolar 49,8236 +0,08%
Euro 55,6206 +0,46%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.537,53 +0,16%
EUR/USD 1,1157 +0,23%
Brent Petrol 110,44 +0,94%
--°

Yağmura rağmen sokakta: Merkezefendi'de başkan Doğan için destek sürüyor

Şeniz Doğan'ın tutuklanmasına tepki için toplanan vatandaşlar, sağanak yağışa rağmen belediye önünde dayanışma gösterdi; adil yargılama istendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmura rağmen sokakta: Merkezefendi'de başkan Doğan için destek sürüyor

Merkezefendi'de destek sürüyor:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanmasının ardından ikinci günde de belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, sağanak yağışa rağmen dayanışma mesajı verdi.

Katılım ve tepkiler:

Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, Başkan Doğan'a desteklerini dile getirdi ve yaşanan sürece tepki gösterdi.

Horzum'un çağrısı ve talepler:

Ali Osman Horzum, konuşmasında Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde bize bunu reva görenleri esefle kınıyoruz. Cumhuriyet bağımsızlıktır. Cumhuriyet erdemdir. Cumhuriyet, kadının köle değil, insan sayıldığı rejimdir. Şeniz Başkanımız bir Cumhuriyet kadınıdır. O, Atatürk’ün kızıdır. O, yalnızca Merkezefendi’de değil, Türkiye’de de genç kızlarımızın hayallerini süsleyen bir rol model olmuştur" dedi.

Horzum ayrıca Doğan'ın göreve geldiği günden bu yana baskılarla karşılaştığını ve adil yargılanma talebini yineledi: "Göreve geldiği günden bu yana üzerindeki baskılar her geçen gün artmıştır. Ama Şeniz Başkan, hiçbir şeyden yılmadan, hiçbir şeyden korkmadan yalnızca bir şey istemiştir: ‘Ben yargılanabilirim. Ben ifade de verebilirim. Ama ben bir tek şey istiyorum: Adil yargılanmak istiyorum’ demiştir. Şeniz Başkan’ımızı başarılarından dolayı suçlu ilan ettiniz. Dosyaya bir gizlilik kararı aldırıldı. Öyle ki maalesef gönderdiğimiz avukatlar dahi dosyayı göremiyor. İçeride tutulan arkadaşlarımızla ilgili de bilgi alamıyorlar. Şeniz Başkan’ımız kimimiz için bir abla, kimimiz için bir anne, kimimiz için bir bacı, kimimiz için bir kardeş, kimimiz için de bir evlattır. O bizim belediye başkanımızdır ve onu bizden koparmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz bir tek şey istiyoruz: Adil yargılanma istiyoruz"

Katılımcılar, sağanak altında süren eylemde adil yargılanma talebini yüksek sesle dile getirirken, Doğan'ın ilçedeki çalışmaları ve vatandaşlarla kurduğu bağın altı çizildi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN İKİNCİ GÜNDE DE BELEDİYE...

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN İKİNCİ GÜNDE DE BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN DESTEKLERİNİ SÜRDÜRDÜ. DÜN BAŞLAYAN DAYANIŞMA BULUŞMASI BUGÜN DE DEVAM EDERKEN, VATANDAŞLAR BAŞKAN DOĞAN’IN YANINDA OLDUKLARI MESAJINI VERDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı
images

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
images

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi
images

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gümüşhane'de itfaiyenin müdahalesiyle Harşit Çayı kenarından kurtarılan yavru kedi

Kırsal konutların inşa süreci Hatay'da masaya yatırıldı

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş