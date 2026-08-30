Yağmura rağmen zirvede dalgalanan bayrak: Amasya'da kardeşlerin 30 Ağustos coşkusu

Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, yağışlı hava nedeniyle büyük ölçüde iç mekana taşındı ancak kentteki coşku sürdü. Kutlamalar kapsamında Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Vali Önder Bakan ve protokol üyeleri tebrikleri kabul etti.

Resmi törenler ve program:

Tören programı, yağmur nedeniyle Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı paylaşıldı. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar, okunan şiirler ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri vatandaşlardan takdir topladı.

Zirvede açılan bayrak ve kardeşlerin sözleri:

Törenlerin yanı sıra meteorolojik koşullara rağmen şehirdeki geleneksel kutlama ritüelleri de devam etti. Yağışlı havada şehre hakim bir tepeye çıkan Ercan ve Altan Eftelioğlu kardeşler, burada Türk bayrağı açarak 30 Ağustos sevincini zirvede yaşadı. Altan Eftelioğlu, bayramı böyle bir noktada kutlamanın kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Resmi programların iç mekâna alınmasına rağmen, kent sakinlerinin katılımı ve kardeşlerin zirvede dalgalanan bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramının Amasya'da hissedilen coşkusunu pekiştirdi.

AMASYA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI. YAĞMURLU HAVADA ŞEHRİN ZİRVESİNE ÇIKAN İKİ VATANDAŞ TÜRK BAYRAĞI AÇARAK BAYRAM SEVİNCİ YAŞADI.