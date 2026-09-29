Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,5990 -0,20%
Bist 12.439,14 -1,22%
Altın Gram 6.574,16 +0,29%
EUR/USD 1,1343 -0,26%
Brent Petrol 97,50 -0,34%
--°

Yağmura takılan öğrencileri polis ekip otosuyla okula taşıdı

Osmaniye’de yağmur nedeniyle yolda kalan öğrenciler polis ekipleri tarafından ekip otosuyla okullarına bırakıldı; cep telefonu görüntüsü var.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yağmura takılan öğrencileri polis ekip otosuyla okula taşıdı

Polisten okul yolunda yardım:

Osmaniye’de etkili olan şiddetli yağış, özellikle Fakıuşağı Mahallesi Liseler Kampüsü çevresinde yollarda su birikintilerine yol açtı. Bu kapsamda okula gitmek isteyen bazı öğrenciler, suyla kaplanan yollardan ilerleyemeyince güçlük yaşadı.

Polis ekiplerinin müdahalesi:

Okul önünde görev yapan polis ekipleri, bölgede mahsur kalan öğrencileri fark etti. Görevliler, öğrencileri bulunduğu yerden ekip otosuna alarak, derslerine geç kalmamaları için doğrudan okullarına bıraktı.

Yardım anları kayda geçti:

Polisin öğrencilere destek olduğu anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin hızlı müdahalesi ve öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaştırılması yer aldı.

Olayla ilgili yetkililer veya okul yönetiminden ek bir açıklama yapılmadı; görüntüler sosyal çevrede dikkat çekti ve kısa sürede paylaşıldı.

EKİP OTOSUNA ALINAN ÖĞRENCİLER, DERSLERİNE GEÇ KALMAMALARI İÇİN OKULLARINA BIRAKILDI.

EKİP OTOSUNA ALINAN ÖĞRENCİLER, DERSLERİNE GEÇ KALMAMALARI İÇİN OKULLARINA BIRAKILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıkım gecikince çağrı yükseldi: Adıyaman'da risk altındaki yapılar
images

Boyabat'ta uzun yıllar hizmet veren eski hastanenin kontrollü yıkım süreci başla...
images

Dünyaya değil ahirete yatırım yaptı: dedesinin arazisini mezarlığa dönüştürecek
images

Samsun emniyetine Tokat'tan atanan Faruk Aydın göreve başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya’nın yarınlarına yatırım: ATSO’nun 2022-2026 dönemi raporu

sinpaş tatil evi konsepti müsiad expo 2026'da iş dünyasıyla buluştu

serdivan operasyonunda yaklaşık 2 ton bonzaiye denk gelen sentetik madde ele geçirildi

Gökçeada'da dayanışma odaklı toplantı: sosyal yardımlarda uygulama ve erişim ele alındı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan