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Yağmura teslim olan maç: Ümraniyespor-Boluspor ertelendi

Trendyol 1. Lig 10. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor maçı, 57. dakikada yoğun yağmur ve ağır zeminin etkisiyle ertelendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:01

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 19:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yağmura teslim olan maç: Ümraniyespor-Boluspor ertelendi

Ümraniyespor-Boluspor maçı yağmura takıldı:

Trendyol 1. Lig 10. haftasında oynanan Ümraniyespor-Boluspor karşılaşması, 57. dakikada artan yağmur ve ağırlaşan zeminin sonucunda hakem heyeti tarafından ertelendi. Müsabakanın hakemi Berkay Erdemir, saha koşullarını her iki takımın teknik heyetiyle değerlendirdikten sonra oyunu durdurdu ve kısa süreli bir ara verdi.

Maçtan önemli dakikalar:

25. dakikada Boluspor'da Muhammed Mert'in sağ kanattan getirdiği topa penaltı noktası yakınındaki Furkan Emin dokundu; savunma arkasına kaçan Zeki Dursun ceza sahası sağ çaprazından dönerek yakın direğe vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. Skor 0-1 oldu.

46. dakikada Boluspor'da Furkan Emin Kaçmaz taç çizgisi yakınında Tunahan Taşçı'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

57. dakikada yoğun yağmur ve zeminin ağırlaşması nedeniyle hakem Berkay Erdemir oyunu durdurdu. Erdemir, takım yetkilileriyle görüştükten sonra zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti ve ilk aşamada takımları soyunma odasına göndererek müsabakaya 15 dakikalık ara verdi. Aranın ardından hakem üçlüsü ve takım kaptanlarının zemini yeniden incelemesi sonucu müsabakanın ileriki bir tarihe ertelendiği açıklandı.

hakem, stat ve kadrolar:

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Berkay Erdemir, Esra Arıkboğa, Salih Burak Demirel

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu, Djokanovic, Berat Yılmaz (Tunahan Taşçı dk. 46), Blanco (Koita dk. 46), Hostikka, Soukou

Yedekler: Özgün Ali Köklü, Melih Bostan, Kosoko, Kerem Şen, Atalay Babacan, Oğuzhan Aydoğan, Burak Öksüz, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Boluspor: Tafas, Ahmet Can Özdemir, Bartu Göçmen, Cuesta, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç, Zeki Dursun, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammed Mert, Nurettin Korkmaz, Gonzalez

Yedekler: Muhammet Özkan, Furkan Metin, Can Arda Yılmaz, Abdulsamet Kırım, Diaz, Arda Tuğra Saygı, Uğurhan Uğurlu, Elvin Yunuszade, Ege Özkayımoğlu, Bertu Özyürek

Teknik Direktör: Mustapha Yatabare

Gol: Zeki Dursun (dk. 25) (Boluspor)

Kırmızı kart: Furkan Emin Kaçmaz (dk. 46) (Boluspor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Gedik (Ümraniyespor), Canberk Özdemir (Boluspor)

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA OYNANAN ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MÜSABAKASINDA YOĞUN YAĞMUR...

TRENDYOL 1. LİG'İN 10. HAFTASINDA OYNANAN ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MÜSABAKASINDA YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞI NEDENİYLE YARIDA KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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