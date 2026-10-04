Yağmurca köyünde kadınların yükünü hafifleten salça makinesi desteği

Uzunköprü Kaymakamlığı'ndan Yağmurca köyüne ekipman desteği

Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Yağmurca köyüne salça yapma makinesi temin edildi. Sağlanan makinenin, köydeki kadınların geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiği salça üretimini kolaylaştırması ve iş yükünü azaltması amaçlanıyor. Yapılan açıklamada makinenin köydeki kadınların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

makinenin beklenen faydaları:

Salça yapımı, özellikle yaz aylarında yoğun emek ve zaman gerektiren bir süreçtir. Mekanizasyonun devreye girmesiyle işçilik süresi kısalabilir, fiziksel efor azalabilir ve üretim sürecinde tutarlılık ile hijyen artışı sağlanabilir. Bu tür destekler, üretimden kaynaklanan yorgunluğu hafifletirken kadınların günlük sorumluluklarını dengelemesine yardımcı olabilir.

köy ekonomisi ve ortak kullanım:

Köy ölçeğindeki ekipman destekleri genellikle ortak kullanım esasına göre organize edilir; bu da makinenin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Salça makinesinin düzenli bakım ve kullanım kurallarıyla işletilmesi, uzun vadeli verim için önem taşıyor. Sağlanan desteğin, Yağmurca'daki kadınların üretim kapasitesini koruyarak geleneksel üretimi kolaylaştırması ve yerel dayanışmayı güçlendirmesi bekleniyor.

UZUNKÖPRÜ’DE KADINLARA SALÇA MAKİNESİ DESTEĞİ