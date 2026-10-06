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Yağmurdan kaçan İngilizler ekimde Marmaris'te denize giriyor

İngiltere'nin yağmurlu havasından kaçan turistler ekimde Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize girip su sporları yaparak tatillerini sürdürüyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yağmurdan kaçan İngilizler ekimde Marmaris'te denize giriyor

Marmaris ekimde de İngiliz turistlerin gözdesi

İngiltere'nin sonbahar yağmurlarından uzaklaşmak isteyen turistler, Muğla'nın popüler ilçesi Marmaris'te ekim ayında deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler sıcak hava ve su aktivitelerini tercih ederken, ilçede hem yeni gelenlerin hayranlığı hem de yıllardır düzenli gelenlerin memnuniyeti dikkat çekiyor.

ilk kez gelenin izlenimleri:

İngiltere'den ağır vasıta bakım ve onarım teknisyeni olarak gelen Owen Beach, Türkiye'ye ilk gelişini Marmaris'te yaşadığını belirtti. İki gündür ilçede olduğunu söyleyen Beach, 'Açıkçası daha önce hiç Türkiye'ye gelmemiştim. İki gündür buradayım ve burayı çok sevdim. Şimdiye kadar yaptığım en güzel tatil' diyerek izlenimini paylaştı. Denizin ve havanın sıcaklığına vurgu yapan Beach, 'Az önce jet ski yaptım. Deniz sıcacık, harika. Gerçekten çok güzel' ifadelerini kullandı ve İngiltere'deki yağışı 'İngiltere'de çok yağmur var. Bardaktan boşanırcasına yağıyor' sözleriyle özetledi.

tekrar gelenler ve sezon değerlendirmesi:

İlçede başka İngiliz ziyaretçiler de ekim ayını tercih ettiklerini belirtti; görüşülen iki tatilciden birinin Marmaris'e yaklaşık yedi kez geldiği, diğerinin ise ikinci ziyaretini yaptığı vurgulandı. Ziyaretçilerin ortak kanaati, bu dönemde yağmurun olmaması; 'Yağmur yok. Umarız yağmaz! İngiltere'de kesin yağmur yağıyordur' sözleri bunu özetliyor.

Yerel turizmciler de ekim hareketliliğine dikkat çekiyor. Marmarisli turizmci Erkan Perhiz, sezonun geçen yıla göre bir miktar düşük seyrettiğini ancak genel tablonun iyi olduğunu belirtti: 'Marmaris'te sezon bu sene iyi geçti, fena değildi. Tabii geçen seneye oranla biraz düşüktü.' Perhiz ayrıca ekim ayında da tatilcileri çeken unsurun hava ve deniz sıcaklığı olduğunu vurgulayarak, 'Hava da güzel, deniz de sıcak. Hala insanlar denize girmeye devam ediyor. Umarım bu şekilde devam eder' dedi.

Genel görünüm, Marmaris'in ekimde de güneş, deniz ve su sporlarıyla İngiliz turistler için cazibesini koruduğunu; hem ilk kez gelenlerin memnuniyetinin hem de düzenli ziyaretçilerin tercihinin sürdüğünü gösteriyor.

İNGİLTERE’NİN YAĞMURLU HAVASINDAN UZAKLAŞAN TURİSTLER, MUĞLA’NIN GÖZDE TURİSTİK İLÇESİ MARMARİS’TE...

İNGİLTERE’NİN YAĞMURLU HAVASINDAN UZAKLAŞAN TURİSTLER, MUĞLA’NIN GÖZDE TURİSTİK İLÇESİ MARMARİS’TE EKİM AYINDA DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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