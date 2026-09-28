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Yağmurun ardından Ulus'ta art arda iki kaza: 2 ölü, 17 yaralı

Bartın’ın Ulus ilçesinde sağanak sonrası bir saat arayla meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı; yaralılardan ikisinin durumu ağır.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 20:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmurun ardından Ulus'ta art arda iki kaza: 2 ölü, 17 yaralı

Ulus ilçesinde kısa sürede iki ayrı trafik kazası

Bartın’ın Ulus ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir saat arayla iki ayrı trafik kazası yaşandı. Kazalarda toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İlk kaza: Kumluca istikametinde çarpışma

Saat 15.00 sıralarında Kozcağız beldesinden Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi istikametine giden H.T. (24) yönetimindeki 74 ABJ 704 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.Ö. (55) idaresindeki 74 AD 009 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından 74 ABJ 704 plakalı araç takla attı.

Takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Tekin hayatını kaybederken, sürücüler H.T. ve H.Ö. ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İkinci kaza: Yenihan mevkiinde minibüs ile tır çarpıştı

Saat 16.00 civarında Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkiinde, Karabük’ten hareket eden Hakkı Özdemir (56) yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen İ.Y. (28) idaresindeki 41 ARC 440 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsteki yolcular yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Arslan hastanede incelemelerde bulundu

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Özkan Pulat, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile birlikte Bartın Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastane Başhekimi Operatör Doktor Burak Bakar ve görevli hekimlerden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Arslan, her iki kazanın da yağış nedeniyle meydana geldiğini belirterek sürücülere yağmurlu havalarda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Arslan, emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı ve vefat edenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Arslan, Kumluca beldesindeki kazada 6 yaralının bulunduğunu, bunlardan birinin yoğun bakımda olduğunu; Abdipaşa beldesindeki kazada ise minibüs şoförünün yaşamını yitirdiğini, 11 yaralının hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 2'sinin ameliyat veya yatış sürecinde olduğunu, 8 yaralının ise durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Her iki kazaya ilişkin olarak araç sürücülerinin ifadelerinin alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü ve kazalarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

YARALILARI HASTANEDE ZİYARET EDEREK DURUMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALAN BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN...

YARALILARI HASTANEDE ZİYARET EDEREK DURUMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALAN BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR OLDUĞUNU, DİĞERLERİNİN İSE SAĞLIK DURUMUNUN İYİYE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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