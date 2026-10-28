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Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağışlı yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı; 4 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde saat 21.35 sıralarında meydana gelen kazada, Buldan yönünden Sarıgöl'e gelmekte olan bir otomobil yağışlı havada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve taşınma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durum ve inceleme:

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle sürüş güvenliğinin azaldığı, bu tür koşullarda hız ve takip mesafesine dikkat edilmesinin önem taşıdığı vurgulanmalıdır.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, ORTA REFÜJE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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