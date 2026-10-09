Yahşihan belediyesinde rüşvet iddiası: başkan yardımcısı ve görevliler adliyeye sevk edildi

Kırıkkale merkezli yürütülen pavyon soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, iddialar belediye, emniyet ve adliye personelini kapsayacak şekilde genişledi. Emniyetin yaptığı incelemeler sonucunda bazı şüpheliler adliyeye sevk edildi.

soruşturmanın kapsamı ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında, dijital veriler ve mali incelemeler doğrultusunda 8 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimler arasında Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın, Kırıkkale Adliyesinde görevli katip S.Y., mübaşir H.C., Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.K. ve çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. bulunuyor. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adli süreç devam ediyor.

Soruşturma dosyasında, pavyonların kapanış saatinin 01.00’den 04.00’e uzatılması yönündeki talepler doğrultusunda belediye yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı iddiası yer alıyor. Dosyada, işletmecilerden T.E. tarafından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın’a 100 bin lira elden verildiği öne sürülüyor.

Ayrıca savcılığın mali incelemelerinde Aydın adına kayıtlı 22 taşınmaz tespit edildi. Belediyeye yönelik yürütülen başka bir yolsuzluk soruşturmasındaki bazı şüphelilerle Aydın arasında toplam 2 milyon 500 bin lira tutarında para hareketi olduğu kaydedildi. Bu mali hareketlerin, rüşvet iddiasıyla olası bağlantısı detaylı olarak inceleniyor.

Soruşturma, 4 Ekim tarihinde pavyon işletmecisi E.S. hakkında ihbarda bulunan oğlu Y.S.’nin şikâyetiyle başladı. Y.S. işletmede usulsüzlükler yapıldığını ve bazı kamu görevlilerine menfaat sağlandığını iddia etti. Bunun üzerine banka hesapları, telefonlar ve dijital yazışmalar kapsamlı şekilde incelendi.

İncelemelerde, pavyona yönelik denetimlerle bağlantılı olduğu iddia edilen emniyet personeline para gönderildiğine dair yazışmalar bulundu. Polis memuru M.K. ile işletme sahibi E.S. arasındaki para transferleri araştırılmaya alındı. Çarşı ve mahalle bekçisi A.Y.’nin denetimleri önceden haber vererek menfaat sağladığı iddiası da dosyada yer aldı.

Adliye personeline ilişkin mali incelemelerde ise, işletme müdürü E.Ş.’nin hesabından mübaşir H.C.’nin hesabına toplam 1 milyon 80 bin lira aktarıldığı belirlendi. Katip S.Y. ile işletmeci E.S. arasında adli dosyalarla ilgili yazışmalar ve evrak kayıtlarının geciktirilmesine yönelik girişimler yapıldığı iddiası da soruşturma kapsamına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirirken, elde edilen dijital ve mali bulguların sorgulanması ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasıyla adli süreç devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgi ve deliller doğrultusunda soruşturmanın yönü ve kapsamı netleşmeye çalışılıyor.

KIRIKKALE'DE PAVYON İŞLETMECİLİĞİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN RÜŞVET SORUŞTURMASI YAHŞİHAN BELEDİYESİ'NE DE UZANDI