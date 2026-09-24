Yahşihan soruşturması genişledi: imar müdürünün mal varlıklarına el konuldu

Yahşihan'da yürütülen soruşturma:

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık ekipleri kapsamlı adımlar attı. Soruşturma kapsamında, eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'e ait olduğu belirtilen bazı taşınmazlar ve araçlara hukuki tedbir uygulandı.

el konulan varlıklar:

Yetkililer tarafından yapılan işlemlerde Ulaş Biçer'in evleri ile araçlarının yanı sıra Bodrum'da bulunan lüks yata da el konuldu. Soruşturma belgelerinde bu varlıklara yönelik el koyma kararlarının uygulandığı bildirildi.

adli işlemler ve bulunan nakit:

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde tespit edilen nakit paralar sayılarak adli emanete alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ö.Ö.'nün evinde bir miktar dolar bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma yetkilileri işlemlerin savcılık denetiminde sürdüğünü belirtirken, dosyadaki gelişmeler ve olası ek tedbirlere ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

YAHŞİHAN BELEDİYESİNE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ESKİ İMAR MÜDÜRÜ ULAŞ BİÇER’İN EV, ARAÇ VE BODRUM’DAKİ LÜKS YATINA EL KONULURKEN, ESKİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET SUNGUR’UN EVİNDEKİ PARALAR ADLİ EMANETE ALINDI.