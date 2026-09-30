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Yahşihan soruşturmasında başsavcılığın itirazı: adli kontrolle serbest kalanlar yeniden gündemde

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan 11 şüpheli için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme kararlarına itiraz etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yahşihan soruşturmasında başsavcılığın itirazı: adli kontrolle serbest kalanlar yeniden gündemde

Yahşihan soruşturmasında başsavcılık itirazı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında hakimlikçe tutuklama talebi reddedilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 şüpheli hakkında verilen kararlara itiraz etti. Dosyanın itirazı, Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

Hakimlik kararları ve tutuklamalar:

Savcılıktaki işlemlerin ardından toplam 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş; hakimlik değerlendirmesinde aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz olmak üzere 15 şüpheli tutuklanmış, tutuklama talebi reddedilen 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kararlar, şüphelilerin tutukluluk değerlendirmesine ilişkin delil ve somut gerekçeler çerçevesinde verilmiştir.

Başsavcılığın itirazı ve soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılığın itirazı, tutuklama talebinin reddine yönelik kararların yeniden gözden geçirilmesi talebine dayanıyor. İtirazın mahkemece değerlendirilmesiyle birlikte adli kontrol koşullarının yeterliliği ve tutuklama gerekliliği yeniden masaya yatırılacak. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yöneltiliyor.

Kamuya açık kaynaklarda operasyon kapsamında 35 şüphelinin gözaltına alındığı ve şu ana kadar 15 şüphelinin tutuklandığı bilgileri yer aldı. İtirazın mahkeme süreciyle birlikte soruşturmanın bir sonraki aşaması ve olası ek tedbir kararları takip edilecek.

KIRIKKALE&#039;DE YAHŞİHAN BELEDİYESİNE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ARALARINDA 2 ESKİ BELEDİYE...

KIRIKKALE'DE YAHŞİHAN BELEDİYESİNE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ARALARINDA 2 ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ DA BULUNDUĞU 15 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLEN 11 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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