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Yahşihan soruşturmasında yeni dalga: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesi soruşturmasında iki ilde eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yahşihan soruşturmasında yeni dalga: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda belediye binası, şüphelilerin ikametleri ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi; bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere adli inceleme amacıyla el konuldu.

Taşınmaz ve araçlara el koyma tedbiri:

Soruşturmada tapu kayıtları ve diğer tespitler birlikte değerlendirildi ve el koyma tedbirleri uygulandı. Kayıtlara göre vekâleten Yahşihan Belediye Başkanı A.D. adına kayıtlı 11, Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y. adına kayıtlı 1.630, Belediye Encümen Üyesi F.D. adına kayıtlı 32 ve Belediye Encümen Üyesi Ö.H. adına kayıtlı 22 taşınmaza el konuldu.

Eski İmar Müdürü U.B. ile bağlantılı işlemler kapsamında ise E.B. adına kayıtlı 83, A.D. adına kayıtlı 122 ve C.D. adına kayıtlı 122 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca C.D. adına kayıtlı 1 Porsche marka otomobil ile A.Ö. adına kayıtlı 9 taşınmaz ve 1 Mercedes-Benz marka lüks jip hakkında da el koyma kararı alındı. Toplamda 2 bin 32 taşınmaza yönelik tedbir uygulandığı kaydedildi.

Aramalarda bulunan deliller ve önceki soruşturma süreci:

Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.nin ikametinde yapılan aramada seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 harici hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. S.S.Y. adına kayıtlı bir aracın bulunmadığı da tespit edildi.

Daha önce soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026 tarihinde dört ilde düzenlenen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış; bunlardan 16'sı tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 16 şüpheli hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, son operasyonda elde edilen maddi ve dijital delillerin mevcut soruşturma dosyalarıyla birlikte değerlendirilerek soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Yahşihan Belediyesi soruşturmasında yeni operasyon: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el...

Yahşihan Belediyesi soruşturmasında yeni operasyon: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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