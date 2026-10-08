Yahşihan'da ikinci dalga: belediye bürokrasisinde geniş çaplı el koyma ve gözaltılar

yeni dalga operasyon ve gözaltılar:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, elde edilen yeni ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtlarına dayanılarak Yahşihan Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 06.30'da Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran, Ahmet Kızılçiçek, Faruk Dadalı, Ömer Hazar, Ayşe Öztürk, Canan Demirkaya, Elif Biçer ve Aliye Demirkaya bulunuyor. Ekipler belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak bilgisayar, cep telefonu, harici disk ve diğer dijital materyallere el koydu.

el konulan taşınmazlar ve lüks araçlar:

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ve bağlantılı kişilerin malvarlıklarına ilişkin tedbir kararları alındı. Tapu kayıtlarına göre el koyma tedbiri uygulanan taşınmazlar şunlar:

Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11, Satılmış Serkan Yıldıran adına bin 630, Faruk Dadalı adına 32 ve Ömer Hazar adına 22 taşınmaz.

Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınlarına ait olduğu belirtilen taşınmazlar da tedbir kapsamına alındı: eşi Elif Biçer adına 83, kayınvalidesi Aliye Demirkaya adına 122, baldızı Canan Demirkaya adına 122 ve eşinin teyzesi Ayşe Öztürk adına 9 taşınmaz. Toplam el konulan taşınmaz sayısı 2 bin 31 olarak kaydedildi.

Ayrıca Canan Demirkaya adına kayıtlı Porsche marka otomobil ile Ayşe Öztürk adına kayıtlı Mercedes-Benz G Serisi lüks cipe de el koyma tedbiri uygulandı.

başkan yardımcısının malvarlığı ve ele geçirilen mühimmat:

Mali analiz raporları, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına bin 630 taşınmaz bulunduğunu tespit etti. Bazı ifadelerde Yıldıran'ın tutuklu eski başkan Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü iddia edildi; savcılık, söz konusu kayıtların malvarlığını denetimden uzak tutmak amacıyla mı yapıldığını araştırıyor. Ayrıca Yıldıran’ın Sungur döneminde başlatılan imar işlemlerinin devamında rol oynadığı değerlendiriliyor.

Yıldıran’ın ikametinde yapılan aramada, seri numarası bulunmayan 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 11 bin 312 tabanca fişeği ele geçirildi. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harici disk ve hafıza kartlarına da el konuldu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve dijital materyaller inceleniyor.

mali analizler ve bilirkişi bulguları:

KOM Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mali analizde, Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek ile dosyada adı geçen Nermin Köstekli, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt arasında toplam 1 milyon 285 bin 139 liralık para hareketi tespit edildi. Raporda Demirdirek hakkında rüşvet aldığı ve bazı imar işlemlerine encümen başkanı sıfatıyla mevzuata aykırı imzalar attığı yönünde ifadeler yer aldığı bildirildi. Şüpheli hakkında ayrıca ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen iki ayrı soruşturma bulunuyor.

Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer ile yakınlarının hesap hareketlerinde de yüksek tutarlar saptandı: Biçer ile eşi Elif Biçer arasında 72 milyon 153 bin, kayınvalidesi Aliye Demirkaya için 10 milyon 683 bin ve baldızı Canan Demirkaya için 1 milyon 519 bin 200 liralık işlem hacmi raporda yer aldı. Bu hareketlerin SGK kayıtları ve beyan edilen gelirlerle uyumsuz olduğu değerlendirildi.

Bilirkişi raporları imar uygulamalarında da belirleyici oldu: incelenen 7 imar dosyasından 5 dosyanın mevzuata aykırılık nedeniyle iade edildiği, 2025/296 sayılı dosyaya ait teknik belgelerin belediye arşivinde bulunamadığı ve 2026/319 numaralı dosyada park alanlarının usule aykırı şekilde arsa olarak tescil edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Raporda bazı mevzuata aykırı imar işlemlerinde Aydın Demirdirek, Faruk Dadalı ve Ömer Hazar'ın imzalarının bulunduğu kaydedildi.

soruşturmanın seyri ve geçmiş operasyon:

Yahşihan Belediyesine yönelik ilk büyük operasyon 24 Eylül'de Kırıkkale merkezli dört ilde gerçekleştirilmiş; o operasyonda aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz olmak üzere 37 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, bunlardan 16'sı tutuklanmış, 4'ü konutu terk etmeme ve 16'sı çeşitli adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.

İkinci dalga operasyonla birlikte jandarmadaki işlemler devam ediyor, ele geçirilen dijital materyaller adli incelemeye alındı ve soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Yahşihan Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkanvekili dahil 9 gözaltı, başkan yardımcısının mal varlığı dudak uçuklattı