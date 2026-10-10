Yahşihan'da ikinci dalga: belediye yönetiminden beş kişi tutuklandı

Yahşihan'da ikinci dalga operasyonu:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Ekim tarihinde Yahşihan Belediyesine yönelik ikinci dalga bir operasyon düzenledi. Operasyonda ilk etapta gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Farklı bir soruşturma kapsamında 100 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın da Yahşihan dosyasına dahil edilince, mahkemeye çıkarılan şüpheli sayısı 10 oldu.

Tutuklananlar ve mahkeme kararı:

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilenler arasında, Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, belediyede sekreter olarak görev yapan Canan Demirkaya ile ilk dalga operasyonda tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer yer aldı. Mahkeme kararına göre bu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli kontrolle serbest bırakılanlar:

Mahkeme, eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Dadalı ve Ömer Hazar ile sekreter Ayşe Öztürk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in kayınvalidesi Aliye Demirkaya ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyası ve mahkeme kararları doğrultusunda, tutuklanan şüphelilerin cezaevine gönderildiği, diğer bazı sanıkların ise adli kontrol hükümleriyle salıverildiği bildirildi.

KIRIKKALE'DE YAHŞİHAN BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN "YOLSUZLUK" SORUŞTURMASININ İKİNCİ DALGA OPERASYONUNDA, ARALARINDA BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ AYDIN DEMİRDİREK'İN DE BULUNDUĞU 5 KİŞİ TUTUKLANDI.