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Yahşihan'da uyuşturucu ticaretine baskın: 544 hap ele geçirildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma operasyonunda O.B., H.C.A. ve K.E.C. gözaltına alındı; aramalarda 544 sentetik ecza hap ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yahşihan'da uyuşturucu ticaretine baskın: 544 hap ele geçirildi

Yahşihan'da uyuşturucu ticaretine baskın: 544 hap ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda üç kişi gözaltına alındı.

operasyonun detayları:

Gözaltına alınan şüpheliler O.B. (28), H.C.A. (21) ve K.E.C. (20) olarak tespit edildi. K.E.C.'nin üzerinde yapılan aramada 8 sentetik ecza hap bulundu. O.B.'nin evinde gerçekleştirilen adli aramada ise 536 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda toplam 544 sentetik ecza hap kayda geçirildi.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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