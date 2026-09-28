Dolar 48,9796 +0,13%
Euro 55,7617 +0,03%
Bist 12.537,64 -2,80%
Altın Gram 6.583,00 -3,26%
EUR/USD 1,1382 -0,10%
Brent Petrol 100,07 +2,70%
--°

Yahşihan'da yolsuzluk soruşturması derinleşti: 35 şüpheli adliyede

Yahşihan'da 24 Eylül operasyonunda, aralarında iki eski belediye başkanı da olan 35 şüpheli savcılıktan sonra adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 09:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yahşihan'da yolsuzluk soruşturması derinleşti: 35 şüpheli adliyede

Yahşihan yolsuzluk soruşturması:

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu toplam 35 şüpheli adli işlem için hakim karşısına çıkarılmak üzere Kırıkkale Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülüyor.

Operasyonun seyri ve adli süreç:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 24 Eylül tarihinde Kırıkkale merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile birlikte 35 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin ifadeleri Cumhuriyet Savcılığı'nda alındı ve gece saatlerinde süreç sonlandırıldı. Haklarındaki işlemlerin devamı için sabah saatlerinde şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında tekrar adliyeye sevk edildi.

İddialar, deliller ve süreçteki gelişmeler:

Soruşturmada şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yer alıyor. Yeni delillerin ortaya çıkması üzerine daha önce bazı şüpheliler hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) kaldırıldığı ve dosyaların yeniden açıldığı bildirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında firari olan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış olup, şüpheliler mahkeme huzurunda savunma verecek ve soruşturmanın seyrine göre ek işlemler yapılacak.

ŞÜPHELİLER, HAKİM KARŞISINA ÇIKMAK ÜZERE ADLİYEYE GETİRİLDİ.

ŞÜPHELİLER, HAKİM KARŞISINA ÇIKMAK ÜZERE ADLİYEYE GETİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman'da teslimatta olan kargo kamyonunda çıkan yangın paketlere zarar verdi
images

Yüksek gerilim tellerine çarpan kuş anız yangınına yol açtı
images

Gölbaşı kara yolunda araçlar çarpıştı: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Ceviz hasadında kaza: Karabahşılı'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güney Avrupa uçuşlarında sınırlı süreli indirim fırsatı: THY kampanyası

Tarla gözetimi teknolojiyle değişiyor: uyarılar cepte, müdahale anında

Çıldır'da öğrencilere Cumhuriyet coşkusu: kros, satranç ve mangala yarışları

Belediye kursundan milli takıma: Cennet İrem Çetin'in yükselişi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi