Yahşihan'da yolsuzluk soruşturması derinleşti: 35 şüpheli adliyede

Yahşihan yolsuzluk soruşturması:

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu toplam 35 şüpheli adli işlem için hakim karşısına çıkarılmak üzere Kırıkkale Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülüyor.

Operasyonun seyri ve adli süreç:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 24 Eylül tarihinde Kırıkkale merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile birlikte 35 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin ifadeleri Cumhuriyet Savcılığı'nda alındı ve gece saatlerinde süreç sonlandırıldı. Haklarındaki işlemlerin devamı için sabah saatlerinde şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında tekrar adliyeye sevk edildi.

İddialar, deliller ve süreçteki gelişmeler:

Soruşturmada şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yer alıyor. Yeni delillerin ortaya çıkması üzerine daha önce bazı şüpheliler hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) kaldırıldığı ve dosyaların yeniden açıldığı bildirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında firari olan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış olup, şüpheliler mahkeme huzurunda savunma verecek ve soruşturmanın seyrine göre ek işlemler yapılacak.

ŞÜPHELİLER, HAKİM KARŞISINA ÇIKMAK ÜZERE ADLİYEYE GETİRİLDİ.