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Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında 15 tutuklama, iki eski başkan da aralarında

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı; aralarında eski başkanlar Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz bulunuyor, 19 adli kontrol, 2 ev hapsi verildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 04:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında 15 tutuklama, iki eski başkan da aralarında

Yahşihan soruşturmasında karar ve tutuklamalar

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki kararlar açıklandı. Hakimlikçe, aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklama kararı verilen şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 şüpheli için ise ev hapsi kararı verildi.

Operasyonun işleyişi ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık ifadeleri sonrası hakimliğe sevkleri gerçekleştirildi. Hakimlik kararları, delil durumu ve adli prosedür çerçevesinde açıklandı; tutuklama ve adli kontrol kararlarının uygulanmasıyla ilgili güvenlik tedbirleri alındı.

Suçlamalar ve soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Resmi makamlar, delillerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın genişletilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin firari olduğu, bu kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Soruşturmanın bir sonraki aşamasında savcılık ve yargılama sürecindeki gelişmeler takip edilecek.

Yolsuzluk soruşturmasında mahkemeden karar çıktı: 2 eski başkan dahil 15 tutuklama

Yolsuzluk soruşturmasında mahkemeden karar çıktı: 2 eski başkan dahil 15 tutuklama

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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