Yahyalı Kopçu'da sulama kanalında ölü bulunan kişi E.A.K. olarak tespit edildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu mahallesinde sulama kanalı üzerinde hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olay yerinde yapılan müdahaleler:

Ekipler tarafından sudan çıkartılan şahsın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre ölen kişinin kimliği E.A.K. olarak saptandı.

cesedin kaldırılması ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, olayın oluş şekline ilişkin ayrıntıların otopsi ve devam eden adli işlemler sonucunda netleşeceğini bildirdi.

KAYSERİ'NİN YAHYALI İLÇESİNDE SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.