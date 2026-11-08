Yahyalı'da 3,2 büyüklüğünde deprem Kayseri merkezinde de hissedildi

Yahyalı'da sarsıntı bildirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bu akşam saat 19.49'da 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi; sarsıntı kent merkezinde de hissedildi.

Valiliğin açıklaması:

Kayseri Valiliği, depremin ardından tüm ekiplerin sahada tarama çalışmalarına başladığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını açıkladı.

KAYSERİ’NİN YAHYALI İLÇESİNDE 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ. DEPREMLE İLGİLİ KAYSERİ VALİLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADIĞI İFADE EDİLDİ.