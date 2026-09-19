Yahyalı’da gaziler günü töreni: minnet ve anma programı

Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda bir dizi program düzenlendi. Törene ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

katılımcılar ve protokol:

Törende İlçe Kaymakam Vekili Fatih Adıgüzel, Belediye Başkan Vekili Menderes Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Yasemin Tulumcu, Garnizon Komutanı Per. Ütğm Gürkan Ali Savıran, gaziler, kurum amirleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

konuşma ve şiir:

Programda Terör Gazisi Osman Kafa günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasını yaparken, Kıbrıs Gazisi Mustafa Fidan bir şiir okuyarak törene katkı sağladı.

belediyeden mesaj:

Yahyalı Belediyesi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyoruz. Gaziler Günü’müz kutlu olsun".

KAYSERİ'NİN YAHYALI İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR DİZİ PROGRAM DÜZENLENDİ.