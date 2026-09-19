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Yahyalı’da gaziler günü töreni: minnet ve anma programı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle anıldı; protokol, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yahyalı’da gaziler günü töreni: minnet ve anma programı

Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda bir dizi program düzenlendi. Törene ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

katılımcılar ve protokol:

Törende İlçe Kaymakam Vekili Fatih Adıgüzel, Belediye Başkan Vekili Menderes Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Yasemin Tulumcu, Garnizon Komutanı Per. Ütğm Gürkan Ali Savıran, gaziler, kurum amirleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

konuşma ve şiir:

Programda Terör Gazisi Osman Kafa günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasını yaparken, Kıbrıs Gazisi Mustafa Fidan bir şiir okuyarak törene katkı sağladı.

belediyeden mesaj:

Yahyalı Belediyesi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyoruz. Gaziler Günü’müz kutlu olsun".

KAYSERİ&#039;NİN YAHYALI İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR DİZİ PROGRAM...

KAYSERİ'NİN YAHYALI İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR DİZİ PROGRAM DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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