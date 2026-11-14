Yahyalı'ya 285 iş yeri: Sekidağı'nda yeni sanayi sitesi için hazırlıklar hızlandı

Toplantı ve katılımcılar:

S.S. Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin 2027 yılı çalışma programı ve yeni sanayi sitesi projesi için Yahyalı Belediyesi Gözbaşı Sosyal Tesisleri'nde istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya 115 üye katıldı ve görüşmelerde kooperatif yönetimi ile birlikte belediye ve oda temsilcileri yer aldı.

Toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Çimencan, S.S. Yahyalı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Orhan Kalem, Halkbank Yahyalı Şube Müdürü Ahmet Hünkaroğlu, Yahyalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Alper Tunç, Yahyalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Abdullah Taşpınar ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

285 iş yerinden oluşacak proje:

Toplantının ana gündem maddesini, ilçenin Sekidağı mevkiinde planlanan 285 iş yerinden oluşacak yeni sanayi sitesi projesi oluşturdu. Kooperatif yönetimi, projenin ekonomik ve teknik açıdan en uygun koşullarda hayata geçirilmesi için yürütülen hazırlıkları sundu; inşaat sürecine ilişkin teklif ve fiyat çalışmaları değerlendirmeye alındı.

Firmalardan gelen yapım teklifleri, maliyet ve işin şartları açısından kıyaslandı. Katılımcılar, projenin ilçenin sanayi altyapısını güçlendireceğini ve esnafın iş yeri ihtiyacını karşılayacağını vurguladı. Toplantıda kooperatif üyelerinin görüş ve önerileri alındı ve tekliflerin esnafın menfaatleri gözetilerek titizlikle inceleneceği belirtildi.

2027 çalışma takvimi ve beklentiler:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk projeyi ilçenin ekonomik gelişimi açısından önemli bulduğunu ifade etti ve birlik beraberlik mesajı verdi. Başkan Öztürk, çalışmalarda esnafın çıkarlarının ön planda tutulacağını, firmalarla görüşmelerin sürdüğünü ve amaçlarının ilçeye kalıcı eserler kazandırmak olduğunu söyledi. Konuşmasında Ev oturur, bağ götürür, dükkân getirir sözünden hareketle esnafın güçlenmesinin önemine değindi.

Kooperatif ve ilgili kurumlar, projenin yapımına başlama hedefi olarak Nisan 2027'yi işaret etti. Toplantıda 2027 yılı çalışma programı kapsamında atılacak adımlar, inşaat sürecinin koordinasyonu ve gerekli idari işlemler ele alındı. Son bölümde kooperatif üyelerinin talepleri dinlendi ve karşılıklı istişarelerle toplantı sona erdi.

S.S. YAHYALI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİNİN 2027 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI, SEKİDAĞI MEVKİİNDE YAPILMASI PLANLANAN 285 İŞ YERLİK YENİ SANAYİ SİTESİ PROJESİ VE İNŞAAT SÜRECİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.