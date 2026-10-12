Yakaköylüler birlik için buluştu: geleneksel köy hayrı farklı şehirlerden katılım sağladı

Geleneksel köy hayrı yoğun katılımla gerçekleştirildi:

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayrı, çevre mahallelerin yanı sıra Balıkesir, Bursa, Akhisar, İzmir ve Manisa'da yaşayan vatandaşların katılımıyla yapıldı. Etkinlik, farklı şehirlerde yaşayan Yakaköylüleri ve komşu mahalleleri bir araya getirerek birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

Türbe ziyareti ve dualar:

Program kapsamında ilk durak eski Yakaköy'de bulunan Emir Dede Hazretleri'nin türbesi oldu. Türbe ziyaretinde Yasin-i Şerif ve Fatiha sureleri okunarak dualar edildi ve katılımcıların sağlık, bereket dilekleri paylaşıldı.

Okunanlar ve yöresel ikramlar:

Etkinlik, Yakaköy'de bölgenin tanınmış hafız ve mevlithanları Yusuf Kaya, İsmail Hakkı Arı, Yahya Karaca ve Mustafa Kamacı tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlitlerle devam etti. Programın sonunda misafirlere geleneksel lezzetler sunuldu: çorba, tas kebabı, keşkek, bulgur pilavı, yoğurtlu makarna, turşu ve kadayıf tatlısı.

Yakaköy Mahallesi Muhtarı Metin Kaya, farklı şehirlerde yaşayan hemşehrilerinin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Kaya, katılımcılar arasında Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Gördes Merkez Jandarma Karakol Komutanı Murat Mutlu, belediye başkan yardımcıları Aykut Bilgen ve Türker Kesici, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi ile mahalle muhtarlarına ve köy halkına şükranlarını iletti.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNE BAĞLI YAKAKÖY MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN GELENEKSEL KÖY HAYRI, ÇEVRE MAHALLELERİN YANI SIRA BALIKESİR, BURSA, AKHİSAR, İZMİR VE MANİSA’DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DUALARIN EDİLDİĞİ, KUR’AN-I KERİM VE MEVLİTLERİN OKUNDUĞU HAYIRDA, KATILIMCILARA YÖRESEL YEMEKLER İKRAM EDİLDİ.