Yakamozun sesiyle kent orkestrası sezonu açtı

konser yakamoz eşliğinde gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 2026-2027 yeni sanat sezonunun açılışını Akdeniz manzarasına karşı verdiği konserle yaptı. Kültür Park'taki amfi tiyatroda düzenlenen gecede, denizden gelen hafif esinti ve Akdeniz'e vuran yakamoz eşliğinde kent sakinleri sevilen eserlerle dolu bir akşam yaşadı.

Orkestra, Orkestra Şefi Anıl Aydın yönetiminde sahne alarak geniş bir repertuvardan kesitler sundu; konser her yaştan Mersinlinin yoğun ilgisiyle karşılandı ve açık havada gerçekleşen performans alkışlar eşliğinde sona erdi.

sezonun açılışı ve belediye etkinlikleri:

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, yeni sezonun ilk konserinin mutluluk verici olduğunu vurguladı ve "Büyükşehir Belediyesinde sanat sezonu hiç bitmedi" dedi. Sanal, "Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri, Yaz Dostum Konserleri, sahillerde, köylerde, yaylalarda, her yerde Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat faaliyetleri hiç hız kesmeden devam etti" sözleriyle yaz boyunca süren etkinliklerin altını çizdi.

Sanal, ayrıca Eylül ayından mayıs ayına kadar Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği grupları ve Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenecek etkinliklere dikkat çekerek Mersinlileri programları takip etmeye ve salonları doldurmaya davet etti: "Bizi yalnız bırakmasınlar. Bizimle birlikte olmaları, salonlarımızı doldurmaları bize onur veriyor."

orkestra programı ve izleyici çağrısı:

Orkestra Şefi Anıl Aydın, sezon boyunca birbirinden farklı konser ve repertuvarlar sunacaklarını belirterek, "Bu sene birbirinden farklı konser ve repertuarlarla sene boyunca gerçekleşecek bir konser programı hazırladık. Seyircilerimizle bir arada olacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını şimdiden yaşıyoruz" dedi. Aydın, sezon programları ve duyurular hakkında takip çağrısı yaparak dinleyicilerin önceden bilet ve duyuruları kaçırmamalarını önerdi.

Programın Eylül–Mayıs dönemini kapsayacak şekilde düzenlendiği bilgisi, hem kent orkestrası hem de kent genelindeki kültür-sanat takviminin yıl boyunca etkin kaldığını gösteriyor.

izleyicilerden gelen tepkiler:

Konseri izleyenler performanstan memnuniyet duyduklarını iletti. Sadık Atabey, gecenin atmosferini överek Kent Orkestrası'nın salon konserlerini de takip ettiklerini ve yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman bilet bulmakta zorlandıklarını belirtti. Üniversite eğitimi için ilk kez Mersin'e gelen Batın Yeşildağ ise kenti öğrenciler için canlı ve etkinlik açısından zengin bir şehir olarak nitelendirdi.

Konseri ailesi ve arkadaşlarıyla izleyen Filiz Toprak da seslendirilen eserleri beğendiğini ve Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini takip ettiklerini söyledi. Gece, izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi ve Kent Orkestrası yeni sezonun ilk konserinde beğeni topladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ORKESTRASI, 2026-2027 YENİ SANAT SEZONUNUN AÇILIŞINI AKDENİZ MANZARASI EŞLİĞİNDE VERDİĞİ KONSERLE YAPTI.