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Yakayı ele verdi: Mardin'de işlenen cinayetten hükümlü Adana'da yakalandı

2021'de Mardin'in Midyat ilçesindeki cinayet davasında 12 yıl 6 ay cezası kesinleşen Şükrü Akçay, Adana'da 200 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:51

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yakayı ele verdi: Mardin'de işlenen cinayetten hükümlü Adana'da yakalandı

Olayın seyrine genel bakış:

21 Kasım 2021 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çamyurt Mahallesi'nde meydana gelen olay, alacak-verecek kaynaklı bir husumetin büyümesiyle cinayetle sonuçlandı. Olayda çoban Musa Çelik, uzun namlulu tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Jandarma soruşturmasında, dönemin korucubaşı Şükrü Akçay (50) ile kardeşleri V.A. ve M.A. gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı.

yargı süreci ve kesinleşen karar:

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada M.A. beraat ederken, V.A. hakkında silahlı tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Şükrü Akçay ise kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevine giren Akçay kısa süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi; dosya Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay, hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

adana'daki arama ve yakalama süreci:

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay'ın kente geldiği bilgisi üzerine kent genelindeki KGYS ve güvenlik kameralarından yaklaşık 200 saatlik görüntü inceledi. Bu çalışma sonucunda şahsın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Şükrü Akçay yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akçay önce adliyeye, sonra cezaevine gönderildi.

sosyal medya ve kamuoyuna yansıması:

Akçay, sosyal medyada "Şirin Akçay" adıyla tanınıyor; paylaşımlarında vücudunda "Mardin Canavarı" ve "Yiğidin Bakışı Can Alır" gibi ifadelerin yer aldığı dövmeler görülen videolar milyonlarca kez izlendi. Bu paylaşımlar, yakalama sürecine dair kamuoyunun ilgisini artırdı.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLAN AKÇAY, ADANA POLİSİNİN YAKLAŞIK 200 SAATLİK KGYS VE GÜVENLİK KAMERASI...

CEZAEVİ FİRARİSİ OLAN AKÇAY, ADANA POLİSİNİN YAKLAŞIK 200 SAATLİK KGYS VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEMESİ SONUCU SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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