Yakıt deposunda tespit edilen paketler Lesovo’da 40 kilogram uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Lesovo sınırında yakıt deposunda paketler tespit edildi

Bulgaristan Gümrük İdaresi ile İçişleri Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak kontrolünde, Türkiye yönüne seyir halindeki treylerli çekici Lesovo Sınır Kapısı'nda durduruldu. Yapılan detaylı aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş paketler tespit edildi ve 20 kilogram kokain ile 20 kilogram esrar olmak üzere toplam 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Lesovo Sınır Kapısı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında olayla ilgili açıklamaları Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kıdemli Komiser Darin Kostov, Gümrük Dairesi Müdür Yardımcısı Stefan Bakalov ve Yambol Bölge Savcısı Doychin Doychev yaptı. Yetkililer, aracın kontrolü sırasında yakıt deposunda gizlenmiş paketlerin bulunduğunu ve bunun üzerine ortak operasyonun başlatıldığını bildirdi.

Soruşturma ve süreç:

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin kaynağı ve sorumluların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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