Yakıt tankerindeki yangın ormanlık alana sıçradı, ekipler kontrol sağladı

Muğla'da döğüşbelen karayolunda tanker yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Döğüşbelen Mahallesi Karayolu'nda seyir halindeki bir yakıt tankerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün alevleri fark ederek araçtan inmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.

Hızla yayılan alevler ve müdahale:

Yangın, kısa sürede yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı ve alevlerin yayılması trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Müdahale sırasında karayolu geçici olarak trafiğe kapandı ve yolda araç kuyrukları oluştu.

Kontrol ve soruşturma süreci:

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı; bölgedeki soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklama yapacağını bildirdi.

MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE YAKIT TANKERİNDE ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRARKEN, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.