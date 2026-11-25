Yaklaşık 14 yıllık koruma şefinden Ramazan Bal Karabük valiliğine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesiyle, uzun yıllar koruma teşkilatında görev yapan Ramazan Bal Karabük Valiliği görevine getirildi. Atama, 41 ilin valisinin değiştiği kararname kapsamında dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Atama kararının detayları:

Resmî Gazete'de yayımlanan kararnamede toplam 41 ilin valisi değiştirildi. Karabük Valiliğine atanan Ramazan Bal, Cumhurbaşkanlığı koruma teşkilatındaki üst düzey sorumluluklarından valiliğe geçen isim olarak öne çıktı. Karabük’te yaklaşık 10 aydır görev yapan Oktay Çağatay ise Sivas Valiliğine atandı.

Ramazan Bal'ın mesleki geçmişi:

Ramazan Bal 1964 yılında Giresun’un Eynesil ilçesinde doğdu. 1988 yılında Polis Akademisinden mezun olarak komiser yardımcısı rütbesiyle mesleğe başladı ve Ankara, Siirt ile Amasya başta olmak üzere çeşitli illerde görev yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı birimlerde hizmet veren Bal, 1995-1998 yılları arasında Gürcistan’da misyon koruma görevinde bulundu.

Bal’ın yurtdışı görevleri arasında 2009-2010 yıllarında Afganistan görevi ve 2011 yılında Erasmus programı kapsamında Çek Cumhuriyeti’nde bulunduğu dönemler yer alıyor. Akademik olarak Gazi Üniversitesi’nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Bal’ın, Polis Akademisi ile polis meslek yüksekokullarında ders kitabı olarak okutulan iki eseri bulunuyor.

2012 yılında mesleki yükselişine ilişkin önemli atamalar gerçekleşti: Mayıs 2012’de Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak görevlendirilen Bal, aynı yılın Eylül ayında Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığına atandı. 2014’te Cumhurbaşkanlığı görevine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi ve 10 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Ramazan Bal, yayımlanan son kararnameyle resmen Karabük Valiliği görevine atandı ve yeni göreviyle birlikte bulunduğu görev değişiklikleri arasında yer aldı.

RAMAZAN BAL, KARABÜK VALİLİĞİNE ATANDI.