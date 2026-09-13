Yaklaşık 600 kiloluk boğanın atlayışı arenada şaşkınlık yarattı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen boğa güreşleri sıra dışı bir anın kaynağı oldu. Başaltı kategorisinde arenaya çıkan iki boğanın mücadelesi sırasında, turuncu renkli olan boğa rakibinin yandan boynuz darbesiyle karşılaşınca kaçma eğilimi gösterdi.

Hızla arena çıkışına yönelen boğa, önünde bulunan yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı aşıp, kapı ile çatı arasındaki yaklaşık 70 santimetrelik boşluktan tek hamlede atlayarak arenadan uzaklaştı. İzleyenlerin dikkatini çeken manzara, boğanın beklenmedik çevikliği nedeniyle büyük şaşkınlık yarattı.

görüntülerin kaydı ve olası tehlike:

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapının diğer tarafında kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti; bu detay, yaşanan olayın olası bir kazaya dönüşmesini engelledi. Videoda boğanın yüzeyleri ve dar alandan geçişi rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

organizasyon akışı ve tepki:

Boğanın arenadan uzaklaşmasının ardından organizasyon yetkilileri güreşleri kaldığı yerden sürdürdü. Olay, katılımcılar ve izleyiciler arasında konuşulan bir anı olarak kayıtlara geçti; birçok kişi boğanın sergilediği çevikliği, adeta bir sporcu performansına benzetti. Yetkililerin ilerleyen etaplarda benzer durumlara karşı alacağı önlemler merak konusu oldu.

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN BOĞA GÜREŞLERİNDE RAKİBİNDEN KAÇAN YAKLAŞIK 600 KİLOGRAMLIK BOĞA, 1,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ DEMİR KAPIYI AŞARAK KAPI İLE ÇATI ARASINDAKİ BOŞLUKTAN ATLADI. BOĞANIN ÇEVİKLİĞİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ.