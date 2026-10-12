Dolar 49,3402 -0,04%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,36 -0,06%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,32 -1,25%
--°

Yakutiye Mahallesi'nde ulaşımı iyileştirecek TOKİ yolu yapımına başlandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Yakutiye Mahallesi'nde TOKİ Yolu yapımına başlandı; Belediye, ulaşımı kolaylaştırıp yol standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yakutiye Mahallesi'nde ulaşımı iyileştirecek TOKİ yolu yapımına başlandı

yakutiye mahallesi toki yolu yapım çalışması

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Yakutiye Mahallesi sınırları içinde yer alan TOKİ Yolunda yapım çalışmaları başladı. Proje, ilçe genelindeki ulaşım bağlantılarını kolaylaştırmayı ve yol standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

çalışmanın hedefleri:

Çalışmaları yürüten Bünyan Belediyesi, projenin tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin günlük ulaşımının rahatlayacağı ve bölgedeki altyapı kalitesinin artacağına dikkat çekti. Belediye, yol standardının yükseltilmesinin uzun vadede güvenlik ve konfor sağlayacağını belirtti.

başkanın değerlendirmesi:

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, TOKİ Yolu yapım çalışmalarının Bünyan’a hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ’NİN BÜNYAN İLÇESİNDE, YAKUTİYE MAHALLESİ’NDE BULUNAN TOKİ YOLU’NUN YAPIM ÇALIŞMALARINA...

KAYSERİ’NİN BÜNYAN İLÇESİNDE, YAKUTİYE MAHALLESİ’NDE BULUNAN TOKİ YOLU’NUN YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli'de fırınlara yönelik kapsamlı hijyen ve gramaj denetimi
images

Ekimde anapara ödemeleri başlayacak; fon mağdurlarına ara ödemeler hedefleniyor
images

Ağrı Dağı'nda kampı sarsan kaya sürüşü: dağcılar son anda kurtuldu
images

İstanbul'da iş çıkışı trafiği yüzde 72: Kozyatağı'nda uzun kuyruklar havadan gör...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası