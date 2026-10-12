Yakutiye Mahallesi'nde ulaşımı iyileştirecek TOKİ yolu yapımına başlandı

yakutiye mahallesi toki yolu yapım çalışması
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Yakutiye Mahallesi sınırları içinde yer alan TOKİ Yolunda yapım çalışmaları başladı. Proje, ilçe genelindeki ulaşım bağlantılarını kolaylaştırmayı ve yol standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.
çalışmanın hedefleri:
Çalışmaları yürüten Bünyan Belediyesi, projenin tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin günlük ulaşımının rahatlayacağı ve bölgedeki altyapı kalitesinin artacağına dikkat çekti. Belediye, yol standardının yükseltilmesinin uzun vadede güvenlik ve konfor sağlayacağını belirtti.
başkanın değerlendirmesi:
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, TOKİ Yolu yapım çalışmalarının Bünyan’a hayırlı olmasını diledi.
KAYSERİ’NİN BÜNYAN İLÇESİNDE, YAKUTİYE MAHALLESİ’NDE BULUNAN TOKİ YOLU’NUN YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.
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