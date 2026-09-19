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Yalçın Koşukavak: 25 oyuncuyla kısa sürede kurduğumuz takım beni gururlandırdı

Muğlaspor'un Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldığı Trendyol 1. Lig maçının ardından Yalçın Koşukavak, 25 oyuncuyla kurulan takımın mücadelesinden gurur duydu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yalçın Koşukavak: 25 oyuncuyla kısa sürede kurduğumuz takım beni gururlandırdı

Maç özeti ve kritik anlar:

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor, sahasında Iğdır FK'ya 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip maç boyunca çok sayıda pozisyon üretti ve oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Teknik direktör Koşukavak, alınan sonucun takımın genel mücadele anlayısını gölgeleyemeyeceğini belirtti. Maçta bir taçtan gol yenildiğini ve rakibin ardından saha boyunca 20-30 metrelik bir dripling ile skoru değiştirdiğini ifade etti. Buna rağmen Muğlaspor'un gol fırsatlarını değerlendiremediği, kazanılması gereken bir maçtan yalnızca bir puanla ayrıldığı vurgulandı.

Koşukavak'ın değerlendirmesi:

Basın toplantısında Koşukavak, "Oyuncularım ile gurur duyuyorum" diyerek şunları söyledi: 25 oyuncunun ilk defa bir araya gelmesine rağmen takımın gösterdiği karakter ve mücadeleyi övdü. Kısa sürede kurulan kadroda hatalar olmasının doğal olduğunu, ancak takımın her geçen gün geliştiğini ve düzeldiğini kaydetti.

Koşukavak, maçtaki duygusal yoğunluğun saha içi davranışlara yansıdığını anlattı ve sevincinin bazı kesimlerce yanlış yorumlandığını belirtti. Bu tepkinin yalnızca kendine has olmadığını, dünyada birçok teknik direktörün benzer sevinç anları yaşadığını (örneğin Guardiola ve Klopp) söyleyerek duygu yoğunluğuna dikkat çekti. Emek, antrenman ve maç içi hazırlığın önemine vurgu yaptı.

Konuşmasını oyuncularını tebrik ederek tamamlayan Koşukavak, takımının kısa zamanda gösterdiği gayret için teşekkür etti ve Iğdır FK'ya gelecek maçlarında başarılar diledi.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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