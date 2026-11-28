Yalıçiftlik anıları kitaptan okurlarla buluştu

Bodrum Belediyesi desteğiyle yayımlanan Bir İmamın Hatıralarında Yalıçiftlik (1989-2026) - Bir Köy, Bir Cami, Bir Ömür adlı eser, düzenlenen tanıtım ve imza gününde okuyucularla buluştu. Etkinlik, Çiftlik İsmail Altındağ Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi ve mahalle kültürüne ilgi duyan çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi.

Etkinlik ve katılımcılar:

Programda Bodrum Belediye Başkan Vekili Azat Öztürk, Başkan Yardımcıları Kanat Hasan Özsert ve Ercan Pehlivan, Belediye Meclis Üyesi Anıl Alparslan, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman ile Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca hazır bulundu. Çiftlik ve Kızılağaç mahallelerinden gelen çok sayıda vatandaş etkinliğe ilgi gösterdi.

Etkinlik açılışında konuşan Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, gelenekler, görenekler ve bölge insanının yaşamından derlenen çalışmanın önemine vurgu yaparak yazar Hasan Şahin'e teşekkür etti. Belediye Meclis Üyesi Anıl Alparslan ise eserin, mahallenin geçmişini ve kültürel hafızasını gelecek kuşaklara aktarması bakımından değerli olduğunu belirtti ve yayımlanmasında destek veren Belediye Başkanı öncülüğündeki ekipten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kitabın içeriği ve önemi:

Emekli imam, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve yazar Hasan Şahin tarafından kaleme alınan eser, yazarın 1989 yılında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinden gelerek başladığı görev sürecini ve Çiftlik'te geçirdiği yılları odağa alıyor. Şahin, 1989'da Çiftlik'e gelmiş ve toplam 34 yıl boyunca Çiftlik Eski Camii ile Çiftlik Aşağı Camii'nde imamlık yapmış; yıllar içinde mahallenin sosyal dokusu ve yaşam biçiminde yaşanan dönüşümler kitabın temel anlatısını oluşturuyor.

Kitap, elektrik ve su olanaklarının sınırlı olduğu yıllardan günümüzün turizm beldesine dönüşen Yalıçiftlik'e uzanan değişimi; hatıralar, tanıklıklar ve yaşanmış hikâyeler aracılığıyla aktarıyor. Bu yönüyle eser, mahallenin toplumsal belleğini kayıt altına alan ve gelecek kuşaklara kaynaklık edecek bir çalışma niteliği taşıyor.

Hazırlık süreci ve teşekkürler:

Söyleşide konuşan Şahin, meslek hayatı boyunca biriken anılarını ve mahallenin değişimini konuklarla paylaştı. Kitabın yayıma hazırlanmasında emeği geçenler arasında Belediye Başkanı Mimar Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Çiftlik muhtarı ile Bodrum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimi personeli yer aldı. Ayrıca kitabın genel yayın yönetmeni Nihat Polat ve yayına hazırlayan editör Cezmi Çoban da hazırlık sürecinde anıldı; Şahin, destek veren yakınları ve dostlarına teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi tarafından yayımlanan eser, tanıtım programının ardından düzenlenen imza etkinliğiyle okurlara ulaştı ve kitaba ilgi duyan vatandaşlara ücretsiz olarak armağan edildi. Çalışma, Çiftlik Mahallesi'nin kültürel değerlerini canlı tutan ve yerel belleğe ışık tutan bir kaynak olarak niteleniyor.

YALIÇİFTLİK’İ ANLATAN KİTAP, OKURLARIYLA BULUŞTU